الهيئة العامة للمنافسة توافق على إنشاء مشروع مشترك لبيع وتوزيع منتجات (غوتشي) في المملكة

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر بيان رسمي اليوم على عدم ممانعتها على عملية المشروع المشترك بين (شركة جي ديستريبيوشن بي . في) و (شركة الرباعيات للصناعة والتجارة القابضة المحدودة). و ستمتلك (شركة جي ديستريبيوشن) 75% من أسهم الشركة بينما ستمتلك (شركة الرباعيات) 25% من أسهم الشركة المشتركة. وسيعنى المشروع المشترك ببيع وتوزيع العلامة التجارية الشهيرة (غوتشي) في السوق السعودية.

وأفادت الهيئة العامة للمنافسة بأنها عرفت البعد السلعي للصفقة بسوق بيع العلامات التجارية الفاخرة بالتجزئة في المملكة العربية السعودية . وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة سعد ال مسعود بأنه لا يتوقع أن يكون هناك مخاوف تؤثر على المنافسة في السوق المعني بسبب أن الحصص السوقية للمنشآت العاملة في سوق العلامات التجارية الفاخرة بالتجزئة لن تتغير بعد الصفقة.

الجدير بالذكر بأن الهيئة العامة للمنافسة قامت بالموافقة على 13 مشروع مشترك منذ بداية العام الحالي.