الصحة الإسبانية: رصد إصابتين جديدتين بالمتحور الجديد أوميكرون

رصدت إسبانيا اليوم إصابتين جديدتين بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى ست إصابات.

وأوضحت السلطات الصحية في إقليم (كتالونيا) أنه تم تشخيص إصابة شخصين بالمتحور الجديد, لافتةً إلى أنهما وصلا حديثاً من جنوب أفريقيا.

وسجلت إسبانيا 14500 إصابة جديدة بالفيروس و 42 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى خمسة ملايين و 189 ألف حالة، والوفيات إلى 88122 حالة منذ بدء ظهور الجائحة في البلاد.