موريتانيا تسجل 69 إصابة جديدة بكوفيد 19 دون تسجيل وفيات

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سجلت موريتانيا 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) دون تسجيل وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 39408، فيما بلغ إجمالي الوفيات 835.