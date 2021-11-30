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«قصة مؤلمة».. عمرها 18 سنة ووالدها يجبرها على الزواج من خمسيني

«قصة مؤلمة».. عمرها 18 سنة ووالدها يجبرها على الزواج من خمسيني

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«قصة مؤلمة».. عمرها 18 سنة ووالدها يجبرها على الزواج من خمسيني

«قصة مؤلمة».. عمرها 18 سنة ووالدها يجبرها على الزواج من خمسيني
https://almnatiq.net/?p=1077535

نشرت منصة تٌدعى «اعترافات» على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رسالة صادمة قدمتها فتاة تبلغ من العمر 18 سنة تستنجد فيها من والدها.

ووفقا للفتاة؛ فإن والدها يستغل عدم قدرتها على تحمل مسؤولية نفسها في الوقت الراهن، حيث يريد أن يجبرها على قبول الزواج من رجل مسن عمره يتجاوز الـ50 سنة بسبب الديون عليه، مشيرة إلى أنها ترفض الأمر لكنه يجبرها عليه.

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع الواقعة بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وقال الحساب الرسمي للعنف الأسري عبر موقع «تويتر»: «أختي الكريمة، موجودين لمساعدتكم، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة».

بدورهم ناشد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، الجهات المختصة للتدخل بسرعة ومساعدة البنت وإنقاذها من والدها، بينما طالب آخرون من ضرورة التأكد من القصة والبحث خلف الحساب الذي نشرها، محذرين من افتعال قصص غير حقيقية من أجل زيادة المتابعين لديهم.

 

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