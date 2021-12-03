«ضبطية ضخمة».. إحباط محاولات تهريب أطنان من الحشيش والقات في نجران وعسير

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ضبط كمية كبيرة من الحشيش المخدر
https://almnatiq.net/?p=1077545
المناطق_متابعات

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية في منطقة نجران تمكنت من إحباط محاولات تهريب نحو (117) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما تمكنت الدوريات البرية في منطقة عسير من إحباط (1992) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها، وهم (4) متهمين، مواطن، و (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والصومالية.

وأوضح العقيد القريني، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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