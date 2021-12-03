انعقاد أعمال القمة الرابعة العادية للمبادرة الأفريقية السور الأخضر الكبير بمشاركة 12 دولة

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انعقدت اليوم ، أعمال القمة الرابعة العادية لمبادرة السور الأخضر الكبير، بمشاركة الـ 12 دولة عضواً ، بالإضافة إلى فرنسا كضيف على القمة، وحضور الأمين العام المساعد للأمم المتحدة وممثلي الـ 18 منظمة إقليمية ودولية.

وبحثت القمة التي انعقدت – عبر الاتصال المرئي – برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أهمية ترسيخ وتعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي، كون أن معالجة التصحر والتغيير المناخي قضايا مفصلية لتنفيذ هذا المشروع الكبير.

واعتمدت القمة انتقال رئاسة المنظمة من موريتانيا إلى نيجيريا، كما اعتمدت تعيين إبراهيم شهيد من تشاد مديراً تنفيذياً لوكالة السور الأخضر الأفريقي.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي قد أطلق مبادرة السور الأخضر الكبير عام 2007 بهدف القضاء على التصحر والفقر والجوع، وتغيير حياة ملايين المواطنين الذين يعيشون في منطقة الساحل الأفريقي. ومن المنتظر أن يمتد هذا السور المكون من النباتات والثمار والأشجار عبر كامل القارة الأفريقية.