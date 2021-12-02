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قرية رجال ألمع ضمن أفضل القرى السياحية في العالم

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قرية رجال ألمع ضمن أفضل القرى السياحية في العالم

قرية رجال ألمع ضمن أفضل القرى السياحية في العالم
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المناطق_عسير

أدرجت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ، قرية “رجال ألمع” في المملكة العربية السعودية في قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، وذلك خلال حفل رسمي على هامش انعقاد الجلسة العامة للمنظمة في مدينة مدريد بمملكة إسبانيا.
وتهدف مبادرة أفضل القرى السياحية التي أُعلن عنها خلال قمة إنعاش السياحة، والتي انعقدت بالرياض في مايو الماضي، إلى تسليط الضوء على أمثلة بارزة في السياحة الريفية تجمع بين العناصر الطبيعية والثقافية، وتحافظ على القيم المجتمعية وأساليب الحياة وآليات الإنتاج التقليدية.

وتستند مبادرة أفضل القرى السياحية على إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة من خلال السياحة، الذي أُطلق خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في العام الماضي.

ويؤكد هذا الإنجاز أهمية الالتزام بالاستدامة واستخدام السياحة كقوة للتغيير الإيجابي في المجتمعات، حيث اختارت منظمة السياحة العالمية رجال ألمع من بين 175 جهة مشاركة تمثل 75 دولة.

وتبعد قرية رجال ألمع مسافة 45 كم غرب مدينة أبها في منطقة عسير الجبلية، وتعد مثالاً فريداً على تراث وثقافة المملكة العربية السعودية المتنوعة. وتتألف القرية من 60 قصراً متعدد الطوابق، مبنياً من حجر الطين الطبيعي والخشب، وتحتل موقعاً هاماً في قلب شبكات التجارة التاريخية التي تربط بين اليمن وبلاد الشام ومكة والمدينة.

واستلمت صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد مساعد وزير السياحة الجائزة في مدريد بالنيابة عن رئيس القرية، وقالت: “نفخر بهذا التكريم الرائع الذي حظيت به رجال ألمع، نظراً لإرثها الحضاري وثقافتها الفريدة و احتفاظها بتاريخها المميز.

وأشارت إلى أن تكريم منظمة السياحة اليوم يؤكد على الثروات الحضارية والطبيعية الواسعة التي تمتلكها المملكة، متطلعة لرؤية السيّاح في رجال ألمع وغيرها من الوجهات الاستثنائية التي تزخر بها المملكة.

وكانت منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن تحديد وحماية الثقافة والتراث في العالم، قد أدرجت قرية رجال ألمع في قائمة مواقع التراث العالمي، وشبهتها بقرية مون سانت ميشيل الفرنسية كمثال بارز على التاريخ والعمارة الفريدة التي تعكس الأهمية الكبيرة للقرية.

ويقع متحف القرية في أحد المباني المؤلفة من ستة طوابق، ويعد مركزاً للفنون والأعمال التاريخية، إضافةً إلى الصور والأعمال الفنية والتحف الأثرية.

وشهد عام 2017 ترميم جميع حصون القرية والبالغ عددها 16 حصناً.

وحصلت قرية رجال ألمع على جائزة المدن العربية “مدن” نظراً لتراثها المعماري الغني، وجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني في عام 2017.

 

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