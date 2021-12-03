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بينهم المملكة.. الاتحاد الأوروبي يشطب 18 دولة من قائمة السفر غير الضروري

بينهم المملكة.. الاتحاد الأوروبي يشطب 18 دولة من قائمة السفر غير الضروري
https://almnatiq.net/?p=1077574

شطب الاتحاد الأوروبي، المملكة من قائمة بلدان “السفر غير الضروري” التي يسمح بالقدوم منها إلى الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن التطعيم ضد كورونا.

وجاءت المملكة ضمن 18 دولة بينها 6 دول عربية من والدول العربية التي شملها القرار هي: المملكة وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن، والكويت.

والدول الأجنبية كانت الأوروغواي، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، ورواندا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا والبيرو وتايوان والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا.

كما سيسمح للوافدين من هذه الدول بالسفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن تلقيهم التطعيم ضد كورونا اعتبارا من اليوم.

 

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