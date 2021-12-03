احدث الأخبار

جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة
أبرز المواد
 “أصغر مشارك” فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6 يفوز بالمركز الأول بـ 3 مليون ريال
أبرز المواد
 الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة فلسطين بمشاركة البريكان
أبرز المواد
 رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يتجاوز 800 هدف مع الأندية والمنتخب
أبرز المواد
 الدفاع المدني يخمد حريق بمستودعين في حي بالرياض
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحدد فترة تقييم “أوميكرون” وتوجه رسالة للعالم بشأن التطعيم
أبرز المواد
 رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز بثلاثية علي أرسنال
أبرز المواد
 مدن المملكة تحتفي باليوم الوطني الإماراتي
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على مواطن نشر ادعاءات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مضامين مسيئة لعدد من الجهات
أبرز المواد
 بينهم المملكة.. الاتحاد الأوروبي يشطب 18 دولة من قائمة السفر غير الضروري
أبرز المواد
 فرنسا تسجل 48,416 إصابة بفيروس كورونا و 455 حالة وفاة
أبرز المواد
 قرية رجال ألمع ضمن أفضل القرى السياحية في العالم
أبرز المواد
جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

أبرز المواد
“أصغر مشارك” فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6 يفوز بالمركز الأول بـ 3 مليون ريال

“أصغر مشارك” فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6 يفوز بالمركز الأول بـ 3 مليون ريال

أبرز المواد
الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة فلسطين بمشاركة البريكان

الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة فلسطين بمشاركة البريكان

أبرز المواد
رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يتجاوز 800 هدف مع الأندية والمنتخب

رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يتجاوز 800 هدف مع الأندية والمنتخب

أبرز المواد

مدن المملكة تحتفي باليوم الوطني الإماراتي

مدن المملكة تحتفي باليوم الوطني الإماراتي
https://almnatiq.net/?p=1077581
المناطق_واس

ازدانت شوارع مدن المملكة العربية السعودية وميادينها بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، احتفاءً بيومها الـ 50، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين.

وانعكس الاحتفاء على اللوحات الإعلانية في الطرق الرئيسية، وتوشحت الأبراج بألوان العلم الإماراتي، وعبارات الأخوة والترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشاركت الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والأفراد الشعب الإماراتي احتفالاته بيومه الوطني، عبر الحسابات الرسمية والخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت تغريدات تهنئة للإماراتيين بيومهم الوطني، وكذلك احتفل آلاف المغردين السعوديين مع أشقائهم الإماراتيين بالمناسبة، تأكيدًا على قوة العلاقة بين شعبي وحكومتي البلدين.

وكان مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام قد قام بتصميم هوية إعلامية بصرية موحدة مع شعار لفظي “معًا أبدًا” لمشاركة المملكة في الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، التي استخدمها عدد من الجهات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والأفراد في الاحتفاء بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الجميع، تعبيرًا عن أصدق التهاني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، وعن أطيب التمنيات باطراد التقدم والازدهار.

ويأتي ذلك انعكاسًا لتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

روابط ذات صلة

جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة
بينهم المملكة.. الاتحاد الأوروبي يشطب 18 دولة من قائمة السفر غير الضروري

بينهم المملكة.. الاتحاد الأوروبي يشطب 18 دولة من قائمة السفر غير الضروري
الهيئة العامة للمنافسة توافق على إنشاء مشروع مشترك لبيع وتوزيع منتجات (غوتشي) في المملكة

الهيئة العامة للمنافسة توافق على إنشاء مشروع مشترك لبيع وتوزيع منتجات (غوتشي) في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*