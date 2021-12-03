احدث الأخبار

جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة
أبرز المواد
 “أصغر مشارك” فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6 يفوز بالمركز الأول بـ 3 مليون ريال
أبرز المواد
 الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة فلسطين بمشاركة البريكان
أبرز المواد
 رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يتجاوز 800 هدف مع الأندية والمنتخب
أبرز المواد
 الدفاع المدني يخمد حريق بمستودعين في حي بالرياض
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحدد فترة تقييم “أوميكرون” وتوجه رسالة للعالم بشأن التطعيم
أبرز المواد
 رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز بثلاثية علي أرسنال
أبرز المواد
 مدن المملكة تحتفي باليوم الوطني الإماراتي
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على مواطن نشر ادعاءات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مضامين مسيئة لعدد من الجهات
أبرز المواد
 بينهم المملكة.. الاتحاد الأوروبي يشطب 18 دولة من قائمة السفر غير الضروري
أبرز المواد
 فرنسا تسجل 48,416 إصابة بفيروس كورونا و 455 حالة وفاة
أبرز المواد
 قرية رجال ألمع ضمن أفضل القرى السياحية في العالم
أبرز المواد
جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

أبرز المواد
“أصغر مشارك” فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6 يفوز بالمركز الأول بـ 3 مليون ريال

“أصغر مشارك” فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6 يفوز بالمركز الأول بـ 3 مليون ريال

أبرز المواد
الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة فلسطين بمشاركة البريكان

الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة فلسطين بمشاركة البريكان

أبرز المواد
رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يتجاوز 800 هدف مع الأندية والمنتخب

رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يتجاوز 800 هدف مع الأندية والمنتخب

أبرز المواد

رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز بثلاثية علي أرسنال

رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز بثلاثية علي أرسنال
https://almnatiq.net/?p=1077589
المناطق_وكالات

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 – 2 على ضيفه أرسنال، مساء الخميس في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الثاني في لقاءاته التسعة الأخيرة بالمسابقة، إلى 21 نقطة، ليتقدم للمركز السابع بعدما كان في الترتيب العاشر، في حين توقف رصيد أرسنال، الذي نال خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 23 نقطة ليبقى في المركز الخامس.

وبادر أرسنال بالتسجيل بهدف مثير للجدل للاعبه الشاب إيميل سميث روي في الدقيقة 13، لكن البرتغالي برونو فيرنانديز منح التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 44.

وأضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 52، لكن أرسنال سرعان ما تعادل عن طريق النرويجي مارتن أوديغارد في الدقيقة 55.

ومنح رونالدو النقاط الثلاث ليونايتد، بعدما أحرز هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 6 أهداف، بفارق 7 أهداف خلف المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، الذي مازال يتربع على قمة هدافي المسابقة العريقة في الموسم الحالي.

روابط ذات صلة

رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يتجاوز 800 هدف مع الأندية والمنتخب

رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يتجاوز 800 هدف مع الأندية والمنتخب
استمرار أزمة تصريحات أبو تريكة.. القناة تتبرأ من مواقفه.. وتضارب في آراء الجمهور

استمرار أزمة تصريحات أبو تريكة.. القناة تتبرأ من مواقفه.. وتضارب في آراء الجمهور
مانشستر سيتي يحتفظ بالمركز الثاني بعد تغلبه على مضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يحتفظ بالمركز الثاني بعد تغلبه على مضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*