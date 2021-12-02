الصحة العالمية تحدد فترة تقييم “أوميكرون” وتوجه رسالة للعالم بشأن التطعيم

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أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» قد يكون «دعوة لليقظة».

وأضافت المنظمة، أن تقييم خطورة المتحور الجديد «أوميكرون»، ربما يستغرق أسابيع، بينما يظل التطعيم هو الحل للقضاء على متحورات فيروس كورونا، وفق العربية.

وشددت منظمة الصحة العالمية، على أن كل دولة عليها تطعيم 40% من سكانها بنهاية العام.

يأتي ذلك في سياق الاهتمام البحثي لدى الدوائر العلمية العالمية بمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته وآخرها متحور أوميكرون، الذي لا يزال رهن التقييم البحثي، للوقوف على مخاطره، فيما تشير تقارير أولية إلى أنه أشد انتشارًا من سابقيه، فيما يجمع الباحثون على أن التطعيم بلقاحات كورونا، ضرورة حيوية لاحتواء تداعيات الفيروس ومتحوراته.