احدث الأخبار

جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة
أبرز المواد
 “أصغر مشارك” فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6 يفوز بالمركز الأول بـ 3 مليون ريال
أبرز المواد
 الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة فلسطين بمشاركة البريكان
أبرز المواد
 رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يتجاوز 800 هدف مع الأندية والمنتخب
أبرز المواد
 الدفاع المدني يخمد حريق بمستودعين في حي بالرياض
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحدد فترة تقييم “أوميكرون” وتوجه رسالة للعالم بشأن التطعيم
أبرز المواد
 رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز بثلاثية علي أرسنال
أبرز المواد
 مدن المملكة تحتفي باليوم الوطني الإماراتي
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على مواطن نشر ادعاءات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مضامين مسيئة لعدد من الجهات
أبرز المواد
 بينهم المملكة.. الاتحاد الأوروبي يشطب 18 دولة من قائمة السفر غير الضروري
أبرز المواد
 فرنسا تسجل 48,416 إصابة بفيروس كورونا و 455 حالة وفاة
أبرز المواد
 قرية رجال ألمع ضمن أفضل القرى السياحية في العالم
أبرز المواد
جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

جناح المملكة في “إكسبو 2020 دبي” يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

أبرز المواد
“أصغر مشارك” فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6 يفوز بالمركز الأول بـ 3 مليون ريال

“أصغر مشارك” فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6 يفوز بالمركز الأول بـ 3 مليون ريال

أبرز المواد
الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة فلسطين بمشاركة البريكان

الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة فلسطين بمشاركة البريكان

أبرز المواد
رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يتجاوز 800 هدف مع الأندية والمنتخب

رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يتجاوز 800 هدف مع الأندية والمنتخب

أبرز المواد

“أصغر مشارك” فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6 يفوز بالمركز الأول بـ 3 مليون ريال

“أصغر مشارك” فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6 يفوز بالمركز الأول بـ 3 مليون ريال
https://almnatiq.net/?p=1077599
المناطق_الرياض

حصل متعب بن مبخوت بن نمشان الدوسري على المركز الأول فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6  وقيمة الجائزة 3 مليون ريال،

وأعلن عن ذلك الفوز “فهد بن حثلين” مؤسس ورئيس منظمة الهجن الدولية (ICO) ورئيس مجلس إدارة نادي الهجن،

كما أوضح معاليه عبر حسابه الشخصي فى تويتر، أن الفائز اشترى بكرة قبل ١٠ أشهر على نظره بقيمة ٨٠ الف ريال وسيمة اليوم بعد حصولها على المركز الأول ب ٣ مليون ريال.

 









 






روابط ذات صلة










مهرجان الإبل يجهز ” خيمة ملاك ” بمواصفات عالمية




مهرجان الإبل يجهز ” خيمة ملاك ” بمواصفات عالمية














للمرة الأولى.. مشاركة نسائية في مهرجان الإبل الشهر المقبل (فيديو)




للمرة الأولى.. مشاركة نسائية في مهرجان الإبل الشهر المقبل (فيديو)














وظائف شاغرة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. رابط وموعد التقديم




وظائف شاغرة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. رابط وموعد التقديم












 











التعليقات (٠)
اضف تعليق





اضف تعليق 
بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *
You may use these HTML tags and attributes:
 
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 
 *