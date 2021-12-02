“أصغر مشارك” فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6 يفوز بالمركز الأول بـ 3 مليون ريال

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حصل متعب بن مبخوت بن نمشان الدوسري على المركز الأول فى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل6 وقيمة الجائزة 3 مليون ريال،

وأعلن عن ذلك الفوز “فهد بن حثلين” مؤسس ورئيس منظمة الهجن الدولية (ICO) ورئيس مجلس إدارة نادي الهجن،

كما أوضح معاليه عبر حسابه الشخصي فى تويتر، أن الفائز اشترى بكرة قبل ١٠ أشهر على نظره بقيمة ٨٠ الف ريال وسيمة اليوم بعد حصولها على المركز الأول ب ٣ مليون ريال.