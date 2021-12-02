الأخضر يبدأ استعداداته لمواجهة فلسطين بمشاركة البريكان

المناطق_متابعات

استأنف المنتخب الوطني اليوم الخميس تدريباته في “الدوحة”، استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين يوم السبت القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب فيفا قطر 2021.

ميدانيًا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب نادي الخريطيات الرياضي”، تحت إشراف المدير الفني “لورينت بونادي” الذي قسم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية حيث خصص لهم تمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب فراس البريكان في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.

من جهة أخرى، يختتم الأخضر يوم غدًا الجمعة استعداداته بحصة تدريبية عند الثامنة والنصف مساءً على “ملعب نادي الخريطيات الرياضي”، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

الجدير بالذكر، يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “لورينت بونادي” غدًا الجمعة عند الساعة ” 15 : 6 ” مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات بمركز الإعلام الرئيسي، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب فلسطين.