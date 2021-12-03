مسئولة إيطالية: لا يوجد دليل على قدرة أوميكرون التحايل على اللقاحات

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استبعدت منسقة وحدة الأزمات الخاصة بجائحة كورونا بوكالة الادوية الإيطالية ماريا باولا تروتا اليوم الخميس قدرة المتحور الجديد (أوميكرون) على التحايل على اللقاحات المضادة للوباء المتوفرة في الوقت الراهن.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن المسؤولة في وكالة الأدوية قولها، في تصريحات إذاعية، ” إنه لا توجد حاليًا سوى معلومات قليلة للغاية عن أوميكرون، ويبدو أنه متحور أكثر قابلية للانتشار، إلا أنه لا توجد علامات على أنه يجعل المرض أكثر خطورة، ولا توجد بيانات حتى الآن حول قدرته على التحايل على اللقاح أو على مضادات الأجسام الأحادية “.

وأضافت أنه من الناحية البيولوجية، يبدو أنه من غير المحتمل أن يتجنب (أوميكرون) تمامًا جميع مكونات الأجسام المضادة المنتجة بعد التطعيم، على الرغم من الطفرات العديدة.