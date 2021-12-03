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اختتام فعاليات المعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية “إيديكس ٢٠٢١”

اختتام فعاليات المعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية “إيديكس ٢٠٢١”
https://almnatiq.net/?p=1077625
المناطق_واس

اختتمت الليلة فعاليات النسخة الثانية للمعرض الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) الذي استضافته مصر على مدار أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة من بينهم المملكة.

وتفقد معالي وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري المهندس محمد أحمد مرسي في ختام فعاليات المعرض عدداً من أجنحة الشركات العالمية المشاركة بالمعرض من بينهم جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية.

وعُرض خلال فعاليات المعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما جذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

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