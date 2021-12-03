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الصحة العالمية: معظم إصابات المتحور أوميكرون تتركز في دولتين

الصحة العالمية: معظم إصابات المتحور أوميكرون تتركز في دولتين
https://almnatiq.net/?p=1077628
المناطق_وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية الخميس، أن جنوب أفريقيا وبوتسوانا لديهما 62% من حالات الإصابة بأوميكرون، المتغير الجديد من فيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها في العالم.

وفي هذا السياق، قال مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا إن جنوب أفريقيا وبوتسوانا أبلغتا حتى الآن عن 172 و 19 حالة إصابة بمتغير أوميكرون، على التوالي، مشيراً إلى أن دول القارة “تضاعف الإجراءات للكشف عن انتشار السلالة الجديدة والسيطرة عليها”.

وبشأن تطورات متحور أوميكرون، أكدت أربع دول أفريقية وجود حالات عدوى بأوميكرون، وكانت نيجيريا وغانا آخر من قدم هذه البيانات.

هذا وأشارت الوكالة الأممية إلى إن أكثر من عشرين دولة على مستوى العالم سجلت حالات إصابة بالمتغير الجديد، الذي أعلن عن اكتشافها قبل أسبوع علماء وسلطات صحية في جنوب أفريقيا.

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