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إحباط تهريب 117 كجم حشيش وطنين من القات بنجران وعسير

إحباط تهريب 117 كجم حشيش وطنين من القات بنجران وعسير
https://almnatiq.net/?p=1077631
المناطق_واس

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البرية في منطقة نجران إحباط تهريب تمكنت من إحباط محاولات تهريب نحو (117) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما تمكنت الدوريات البرية في منطقة عسير من إحباط (1992) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها، وهم (4) متهمين، مواطن، و (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والصومالية.

وأوضح العقيد القريني، أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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