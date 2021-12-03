سفير المملكة في جنوب أفريقيا: سيتم التعامل مع المواطنين العالقين حسب الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات

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أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان العنقري، أن الأوضاع في جنوب أفريقيا مطمئنة، ولم تتلق السفارة بلاغات عن أي إصابات بين المواطنين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه جرى التنويه بأهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية الصادرة من البلد المضيف.

وعن إجلاء مواطنينا في جنوب أفريقيا، أوضح أن هناك تنسيقا مع وزارة الخارجية والجهات المختصة في المملكة، لإعادة المواطنين والسياح العالقين لاتخاذ الإجراء المناسب لإعادتهم إلى المملكة، في أسرع وقت ممكن.

وتابع : سيتم التعامل مع المواطنين العالقين حسب الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات، والتي تحرص حكومتنا الرشيدة فيها على رعاية المواطن السعودي بالخارج.

ودعت سفارة المملكة في جنوب أفريقيا المواطنين إلى تسجيل بياناتهم، متضمنة وسائل التواصل الخاصة، وذلك عبر موقع وزارة الخارجية «فنار»، ومن خلال البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة، والتواصل مع هاتفي طوارئ شؤون السعوديين أو السفارة، في حالة حدوث أي طارئ، لافته إلى أن الوضع الصحي مطمئن ومستقر وفقا لما صدر عن السلطات الرسمية المختصة.