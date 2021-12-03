المملكة المتحدة توافق على لقاح زيفودي

المناطق_واس

وافقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية على علاج جديد بالأجسام المضادة يعرف بالإسم التجاري “زيفودي” وعلميًّا بـ “سوتروفيماب”.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الدكتور جون رين في تصريح له أمس : ” لدينا الآن علاج آمن وفعّال ضد فيروس كورونا ويعرف بـ”زيفودي”، ويقدم لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة. إن هذا علاج آخر أثبت فعاليته في حماية الفئات الضعيفة أمام فيروس كورونا.”

وأكدت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أن اللقاح آمن وفعال في الحد من مخاطر حالات دخول المستشفى والوفاة بنحو 79% بين المرضى المعرضين للخطر.

و أوضحت أن العقار سوتروفيماب يعطى عن طريق مصل لمدة تزيد عن 30 دقيقة، ورُخّص للاستخدام للمرضى الذين تزيد أعمارهم على 12 عاما والذين يزيد وزنهم على 40 كغ.