موجة باردة وضباب علي عدة مناطق.. توقعات «الأرصاد» لطقس الجمعة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى موجه باردة يطرأ معها انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية والرياض وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف.

وتشمل الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على حائل والقصيم .

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

وتكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الأجزاء الشرقية وشمالية إلى شمالية غربية على الأجزاء الغربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر إلى مترين، حالة البحر متوسط الموج.