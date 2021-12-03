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طالبة تفاجئ الجميع وتهاجم أستاذا جامعيا بسلاح أبيض داخل قاعة المحاضرات

طالبة تفاجئ الجميع وتهاجم أستاذا جامعيا بسلاح أبيض داخل قاعة المحاضرات
https://almnatiq.net/?p=1077649
المناطق_وكالات

شهدت جامعة مصرية واقعة غريبة، حيث حاولت طالبة التعدي على أستاذها داخل قاعة المحاضرات بسلاح أبيض أمام الجميع.

وفوجئ عضو هيئة تدريس بكلية آداب جامعة أسيوط (صعيد مصر)، أثناء إلقائه محاضرة لطلاب الفرقة الثالثة بقسم الفلسفة، بمحاولة اعتداء إحدى الطالبات عليه بسلاح أبيض “كتر” ما دفعه لمهاجمتها ودفعها لتسقط على الأرض في محاولة منه للدفاع عن النفس.

وحسب وسائل إعلام محلية، أحالت الكلية، الطالبة إلى الفحص الطبي النفسي.

وقال عميد كلية الآداب، إن التحقيقات الأولية أشارت إلى عدم وجود سابقة تعامل مباشر بين الأستاذ الجامعي والطالبة، مشيرًا إلى متابعة ما تسفر عنه التحقيقات القانونية والفحوصات الطبية واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء تلك النتائج.

وأشار إلى إرسال مذكرة تفصيلية بالواقعة إلى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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