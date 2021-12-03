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ربع سكان العالم مصابون بالديدان الطفيلية

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ربع سكان العالم مصابون بالديدان الطفيلية

ربع سكان العالم مصابون بالديدان الطفيلية
https://almnatiq.net/?p=1077656
المناطق_الرياض

قالت منظمة الصحة العالمية إنه يوجد أكثر من 1.5 مليار نسمة، أو ما يعادل 24% من سكان العالم، مصابون بعدوى الديدان الطفيلية.

وتعتبر الملاريا، وحمى الضنك، وحمى الوادي المتصدع، والليشمانيا والبلهارسيا من أكثر الأمراض المنقولة بالنواقل والأكثر انتشارا بالمملكة، بحسب ما ذكرته الباحثة المختصة بالطفيليات نورة القحطاني.

وبحسب الوطن، قالت القحطاني: إن العديد من الأمراض تسببها كائنات حية تسمى الطفيليات، وهو كائن حي يعيش على كائن حي آخر أو داخله.

وأوضحت أن الطفيليات تدخل عن طريق الفم أو الجلد، حيث تأتي الطفيليات التي تدخل من خلال الفم عن طريق تلوث الأكل والشرب بالبيوض.

ويمكن أن تبقى في الأمعاء أو تأوي إلى جدار الأمعاء وتغزو الأعضاء الأخرى.

وتابعت:  أما الطفيليات التي تدخل من خلال الجلد فتثقب الجلد مباشرة من خلال باطن القدمين عندما يمشي الشخص حافي القدمين، أو من خلال الجلد عندما يسبح الشخص أو يستحم في ماء يحتوي على الطفيليات.

 

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