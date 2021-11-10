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تدشين مشاريع بلدية بمحافظة بدر

تدشين مشاريع بلدية بمحافظة بدر
https://almnatiq.net/?p=1077661
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دشن أمس محافظ بدر خالد الضويان عددا من المشاريع البلدية بمحافظة بدر وذلك بحضور رئيس بلدية بدر محمد الشمري وعدد من المسئولين بالمحافظة وشملت المشاريع أفتتاح أزدواجية مدخل وكوبري ومشاريع السفلته والانارة والارصفة بحي أدمان وكذلك الحديقة وأستمع المحافظ لشرح مفصل عن هذه المشاريع من رئيس البلدية حيث أكد ان هذه المشاريع التي تنفذها البلدية تأتي ضمن خطة البلدية لتطويروتحسين الخدمات المقدمه من جهة أخرى أثنى محافظ بدر على الجهود التي تقدمها بلدية بدر في مجال التطوير والتنمية مؤكدا بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة حيث أن المواطن شريك في التنمية لتتم الأستدامة لمثل هذه المشاريع التنموية .

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