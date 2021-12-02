عقد اللقاء التعريفي الأول لهيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة

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عقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة أمس اللقاء التعريفي الأول بشراكة مجتمعية مع جمعية مراكز الأحياء بحضور مدير الفرع عماد الصاعدي والمنتسبين لعضوية الهيئة بالمنطقة ورؤساء اللجان التابعة لها .

وتم خلال اللقاء الذي يسعى إلى تحقيق العديد من المبادرات النوعية لأعضائه من خلال البرامج والدورات التدريبية وتكوين منظومة متكاملة متوافقة مع الرؤيا الجديدة والإعلام الرقمي بما يحقق أهداف وتطلعات الهيئة من خلال المنصات الإلكترونية المتعددة ، مناقشة أعمال اللجان وعرض الخطط العامة لها.