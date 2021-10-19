سفارة المملكة في ألبانيا تحذر السعوديين : “غادروا قبل نهاية ديسمبر”

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في تيرانا ، بياناً رسمياً عبر تويتر ، طالبت فيه رعاياها بمغادرة ألبانيا ، حتى نهاية ديسمبر الجاري، ما لم يكن لديهم تأشيرات سارية .

ويأتي التوضيح من قٍبل السفارة ، بأن ذلك يخص القرار الصادر من مجلس الوزراء الألباني والذي نص على السماح للسعوديين بالدخول إلى جمهورية ألبانيا بدون تأشيرة مسبقة في الفترة من 1 إبريل الماضي ، حتى 31 ديسمبر الحالي .

وأكدت السفارة :” أنه في حالة رغبة المواطنين السعوديين البقاء في أراضي ألبانيا بعد تاريخ 31 ديسمبر الحالي ، فعليهم الالتزام بالتشريع الخاص بالأجانب في البلد المذكور وذلك بتقديم طلب تأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة ” .

واستطردت قائلة : ” ومن يٌخالف ذلك سيتعرض للعقوبة ، مع المغادرة طوعاً قبل أن تأمر سلطات الحدود والهجرة بإبعاده بغرامة قدرها 50 ألف ليك ألباني ، وإذا تجاوزت فترة الإقامة الغير مسموح بها أكثر من شهر فيتم دفع غرامة قدرها 100 ألف ليك ألباني “.