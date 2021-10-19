احدث الأخبار

نادي أحد الرياضي يقيم فعاليات ترفيهية بمناسبة يوم الطفل العالمي
أبرز المواد
 سفارة المملكة في ألبانيا تحذر السعوديين : “غادروا قبل نهاية ديسمبر”
أبرز المواد
 مكة: القبض على مواطن نشر ادعاءات في مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مضامين مسيئة لعدد من الجهات
أبرز المواد
 فضائل يوم الجمعة وأحكامها.. أعمال عظيمة للعتق من النار
أبرز المواد
 عقد اللقاء التعريفي الأول لهيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 تدشين مشاريع بلدية بمحافظة بدر
أبرز المواد
 ربع سكان العالم مصابون بالديدان الطفيلية
أبرز المواد
 شاهد|| “يخطف الأنفاس”.. مياه البحر تتجاوز الحواجز الصخرية وتبتلع أجزاء من الإسكندرية بمصر
أبرز المواد
 طالبة تفاجئ الجميع وتهاجم أستاذا جامعيا بسلاح أبيض داخل قاعة المحاضرات
أبرز المواد
 موجة باردة وضباب علي عدة مناطق.. توقعات «الأرصاد» لطقس الجمعة
أبرز المواد
 المملكة المتحدة توافق على لقاح زيفودي
أبرز المواد
 سفير المملكة في جنوب أفريقيا: سيتم التعامل مع المواطنين العالقين حسب الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات
أبرز المواد
نادي أحد الرياضي يقيم فعاليات ترفيهية بمناسبة يوم الطفل العالمي

نادي أحد الرياضي يقيم فعاليات ترفيهية بمناسبة يوم الطفل العالمي

أبرز المواد
سفارة المملكة في ألبانيا تحذر السعوديين : “غادروا قبل نهاية ديسمبر”

سفارة المملكة في ألبانيا تحذر السعوديين : “غادروا قبل نهاية ديسمبر”

أبرز المواد
مكة: القبض على مواطن نشر ادعاءات في مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مضامين مسيئة لعدد من الجهات

مكة: القبض على مواطن نشر ادعاءات في مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مضامين مسيئة لعدد من الجهات

أبرز المواد
فضائل يوم الجمعة وأحكامها.. أعمال عظيمة للعتق من النار

فضائل يوم الجمعة وأحكامها.. أعمال عظيمة للعتق من النار

أبرز المواد

سفارة المملكة في ألبانيا تحذر السعوديين : “غادروا قبل نهاية ديسمبر”

سفارة المملكة في ألبانيا تحذر السعوديين : “غادروا قبل نهاية ديسمبر”
https://almnatiq.net/?p=1077682

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في تيرانا ، بياناً رسمياً عبر تويتر ، طالبت فيه رعاياها بمغادرة ألبانيا ، حتى نهاية ديسمبر الجاري، ما لم يكن لديهم تأشيرات سارية .

 

ويأتي التوضيح من قٍبل السفارة ، بأن ذلك يخص القرار الصادر من مجلس الوزراء الألباني والذي نص على السماح للسعوديين بالدخول إلى جمهورية ألبانيا بدون تأشيرة مسبقة في الفترة من 1 إبريل الماضي ، حتى 31 ديسمبر الحالي .

 

وأكدت السفارة :” أنه في حالة رغبة المواطنين السعوديين البقاء في أراضي ألبانيا بعد تاريخ 31 ديسمبر الحالي ، فعليهم الالتزام بالتشريع الخاص بالأجانب في البلد المذكور وذلك بتقديم طلب تأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة ” .

 

واستطردت قائلة : ” ومن يٌخالف ذلك سيتعرض للعقوبة ، مع المغادرة طوعاً قبل أن تأمر سلطات الحدود والهجرة بإبعاده بغرامة قدرها 50 ألف ليك ألباني ، وإذا تجاوزت فترة الإقامة الغير مسموح بها أكثر من شهر فيتم دفع غرامة قدرها 100 ألف ليك ألباني “.

روابط ذات صلة

من بينها المملكة.. روسيا: العمل بالتأشيرة الإلكترونية لمواطني 52 دولة

من بينها المملكة.. روسيا: العمل بالتأشيرة الإلكترونية لمواطني 52 دولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*