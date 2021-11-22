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نادي أحد الرياضي يقيم فعاليات ترفيهية بمناسبة يوم الطفل العالمي

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نادي أحد الرياضي يقيم فعاليات ترفيهية بمناسبة يوم الطفل العالمي

نادي أحد الرياضي يقيم فعاليات ترفيهية بمناسبة يوم الطفل العالمي
https://almnatiq.net/?p=1077686

أقام نادي أحد الرياضي بالتعاون مع فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية بمنطقة المدينة المنورة أمس فعاليات ترفيهية بمناسبة يوم الطفل العالمي ( الأيتام ) وذلك بمقر النادي بالمدينة المنورة .

 

وتم خلال الحفل الإعلان عن إطلاق مبادرة التمكين الرياضي من قبل النادي للمستفيدين من أيتام الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أبناء شهداء الواجب ، كما تضمنت الفعاليات أناشيد وأغاني استعراضية وتوزيع هدايا للأطفال الأيتام .

 

وفي ختام الحفل تم تكريم جميع الفرق التطوعية والجهات المشاركة .

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