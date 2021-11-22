نادي أحد الرياضي يقيم فعاليات ترفيهية بمناسبة يوم الطفل العالمي

أقام نادي أحد الرياضي بالتعاون مع فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية بمنطقة المدينة المنورة أمس فعاليات ترفيهية بمناسبة يوم الطفل العالمي ( الأيتام ) وذلك بمقر النادي بالمدينة المنورة .
وتم خلال الحفل الإعلان عن إطلاق مبادرة التمكين الرياضي من قبل النادي للمستفيدين من أيتام الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أبناء شهداء الواجب ، كما تضمنت الفعاليات أناشيد وأغاني استعراضية وتوزيع هدايا للأطفال الأيتام .
وفي ختام الحفل تم تكريم جميع الفرق التطوعية والجهات المشاركة .
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