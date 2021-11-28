بريطانيا تسحب دواء شهير لـ”ضغط الدم ” لاحتوائه على مادة كيميائية قد تسبب الإصابة بـ”السرطان”

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن سحب هيئة الرقابة الطبية البريطانية العشرات من دفعات “حبوب ضغط الدم” بسبب تلوثها بمستويات “غير مقبولة” من مادة كيميائية يحتمل أن تسبب السرطان.

وقالت الصحيفة: “صدرت أوامر للصيدليات والمهنيين الصحيين بالتوقف فورًا عن توفير 44 دفعة من عقار irbesartan ووضع جميع المخزونات المتبقية في الحجر الصحي”.

وأضافت “ديلي ميل”: أن القرار بعد أن “تبين أنها تحتوي على مادة تسمى ABZT، وأظهرت الاختبارات المعملية أن ABZT يسبب الأورام إذا تعرض الناس له على مدى فترة طويلة من الزمن”.

من جانبها، أوضحت “هيئة الرقابة الطبية البريطانية”، أن “هذه الخطوة كانت احترازية بحتة ولا يوجد دليل على أنها تسببت في أي ضرر للمرضى”.

وتابعت: أن “الدُفعات المتضررة ، تحت الاسم التجاري Aprovel ، تتكون من أكثر من 1200 حبة تم توزيعها منذ نوفمبر 2019، وتم توزيع معظم الدُفعات في عام 2020”.

وختمت “ديلي ميل”: بأنه “لا يزال يُنصح المرضى الذين يتناولون عقار irbesartan بتناول أدويتهم؛ مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية؛ حيث أن مخاطر عدم تناولها أعلى”.