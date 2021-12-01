احدث الأخبار

«الصحة» توضح خطوات الإقلاع عن التدخين وكيفية تلافي المحفزات
أبرز المواد
 مصر تسجل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا
دولي
 “البنك المركزي” يحدد مدداً زمنية جديدة لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية.. ويكشف موعد التطبيق
أبرز المواد
 «الإصابة المتكررة».. اكتشاف جديد عن «أوميكرون» يفاقم من مخاوف انتشاره
أبرز المواد
 فورمولا 1 تنطلق في جدة.. اليوم
أبرز المواد
 «الترفيه» تعلن عدد زوار ومبيعات معرض الرياض للسيارات
أبرز المواد
 مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيره المصري
أبرز المواد
 الصحة: انطلاق الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي الأسبوع القادم بالرياض
أبرز المواد
 بريطانيا تسحب دواء شهير لـ”ضغط الدم ” لاحتوائه على مادة كيميائية قد تسبب الإصابة بـ”السرطان”
أبرز المواد
 “الأرصاد” تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أبرز المواد
 نادي أحد الرياضي يقيم فعاليات ترفيهية بمناسبة يوم الطفل العالمي
أبرز المواد
 سفارة المملكة في ألبانيا تحذر السعوديين : “غادروا قبل نهاية ديسمبر”
أبرز المواد
«الصحة» توضح خطوات الإقلاع عن التدخين وكيفية تلافي المحفزات

«الصحة» توضح خطوات الإقلاع عن التدخين وكيفية تلافي المحفزات

أبرز المواد
مصر تسجل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجل 919 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دولي
“البنك المركزي” يحدد مدداً زمنية جديدة لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية.. ويكشف موعد التطبيق

“البنك المركزي” يحدد مدداً زمنية جديدة لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية.. ويكشف موعد التطبيق

أبرز المواد
«الإصابة المتكررة».. اكتشاف جديد عن «أوميكرون» يفاقم من مخاوف انتشاره

«الإصابة المتكررة».. اكتشاف جديد عن «أوميكرون» يفاقم من مخاوف انتشاره

أبرز المواد

الصحة: انطلاق الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي الأسبوع القادم بالرياض

الصحة: انطلاق الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي الأسبوع القادم بالرياض
https://almnatiq.net/?p=1077697

يُنظم مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة يوم الاحد القادم بمدينة الرياض الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي بعنوان: ” التطوع الصحي الواقع والمستقبل” .

 

ويستهدف الملتقى المؤثرين في المجال الصحي أفراداً، ومؤسسات، والمتطوعين والمتطوعات، والممارسين الصحيين، وكذلك ممثلي منظمات القطاع غير الربحي، إضافة إلى ممثّلي المسؤولية الاجتماعية في الشركات والمؤسسات الخاصة.

 

ويهدف الملتقى إلى إثراء المعرفة وتعزيز النضّج والوعي بالتطوع الصحي لدى المجتمع، وعرض وتكّريم الجهود التطوعية الصحية، واستعراض التجارب العالميـة والمحلية فـي التطوع الصحي، إضافةً إلى نقل وتبادل الخبرات في مجال التطوع الصحي.

 

وسيشهد الملتقى وجود متحدثين متخصّصين، وسيتخلله تقديم أوراق عمل حول مفاهيم وثقافة التطوع الصحي، وعرض نتائج دراسة مسحية شاملة للتطوع الصحي في المملكة، بالإضافة إلى إدارة الأزمات والكوارث في التطوع الصحي، وأثر الاستدامة المالية في التطوع الصحي.

روابط ذات صلة

الرياض تحتضن أكبر الفعاليات الموسيقية على مستوى الشرق الأوسط

الرياض تحتضن أكبر الفعاليات الموسيقية على مستوى الشرق الأوسط
الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن إغلاق مركز طبي تسبب في وفاة مريضة بالرياض

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن إغلاق مركز طبي تسبب في وفاة مريضة بالرياض
الصحة: انطلاق الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي الأسبوع القادم

الصحة: انطلاق الملتقى العلمي الثالث للتطوع الصحي الأسبوع القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*