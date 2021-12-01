«الترفيه» تعلن عدد زوار ومبيعات معرض الرياض للسيارات

أعلنت الهيئة العامة للترفية عن عدد زوار ومبيعات معرض الرياض للسيارات بموسم الرياض؛ حيث تجاوز عدد الزوار حتى الآن 100 ألف زائر، فيما تجاوزت المبيعات 120 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة –عبر تويتر- أن أكثر من 100 ألف زائر في معرض الرياض للسيارات، والمبيعات تجاوزت 120 مليون ريال، وعدد السيارات المباعة 118 سيارة.

كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أعلن أمس الخميس، أن موسم الرياض شهد حضور أكثر من 4 ملايين ونصف المليون زائر منهم 300 ألف سائح من مختلف دول العالم فضلًا عن توفير أكثر من 120 ألف وظيفة، خلال شهر.