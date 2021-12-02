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فورمولا 1 تنطلق في جدة.. اليوم

فورمولا 1 تنطلق في جدة.. اليوم
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تتجه الأنظار اليوم (الجمعة) إلى محافظة جدة، التي ستشهد انطلاق الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021م، التي ستقام في المملكة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهر ديسمبر الجاري، حيث يندرج السباق المرتقب تحت برنامج “جودة الحياة”، ويعد واحداً من أصعب مواسم سباقات الفورمولا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم.

 

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: “إن ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من دعمٍ واهتمامٍ كبيرين بمجال الرياضة، وحرص ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- يعد أمراً استثنائياً، أصبحت معه المملكة محطّ أنظار العالم في الفترة الأخيرة، ونجحت في ترجمة هذا الدعم اللامحدود إلى واقع فريد، جعل بلادنا أرضاً خصبةً لاحتضان كبرى المنافسات، وتم من خلاله إبراز قدرتنا على تنظيم أكبر الأحداث والمناسبات الدولية بالصورة الأمثل للعالم أجمع”.

 

وأضاف: “نسعد باحتضان قمة رياضة المحركات في العالم “فورمولا1″ لأول مرة في مملكتنا الغالية في تجسيد لحاضرنا المزدهر وطموحاتنا ورؤيتنا للمستقبل، ويرسّخ مكانة المملكة الريادية، كموطن جديد لرياضة المحركات في العالم، ولله الحمد نجحنا في استضافة العديد من الأحداث الرياضية والفعاليات العالمية المتعددة، وهانحن اليوم نستقبل أحد أهم وأكبر سباقات السيارات على مستوى العالم (فورمولا 1) بفضل الله -عز وجل-، ثم الدعم غير المحدود الذي نجده من سيدي ولي العهد -حفظه الله-، سعياً -بمشيئة الله- لتحقيقِ مستهدفاتِ رؤيةِ المملكةِ 2030، ووضع المملكةِ في موقعها الطبيعي على خارطةِ الدولِ الأكبرِ في احتضان المناسباتِ العالمية”.

 

من جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية: “إن احتضان المملكة لحدثٍ يحظى بهذا القدر من الأهمية على المستوى العالمي، يُجسد الدعم الكبير الذي نجده من قيادتنا الكريمة -حفظها الله- ويشكل لحظة مهمة للشعب السعودي، ومدعاة للفخر بوطن يتمتع بشغف كبير لرياضة السيارات، وأن كل المؤشرات تؤكد أن جولة جائزة السعودية الكبرى ستكون استثنائية، وسيكونُ الصراع فيها محتدماً على لقب بطولة السائقين، في أحد أكثر المنافساتِ شراسةً في تاريخ مواسم الفورمولا1”.

 

وأضاف: “الإنجاز الذي تحقق في حلبة كورنيش جدة، يجسد عزيمة المملكة على كتابة قصة نجاح جديدة في مسيرتها العامرة، ويؤكد جدارتها لاحتضان أكبر المنافسات العالمية، خاصة في ظل الحراك الرياضي الكبير في السعودية، والذي أصبح حديث العالم في الآونة الأخيرة”.

 

وستنطلق فعاليات الحدث بعد ظهر اليوم الجمعة 3 ديسمبر، حيث سيقوم 20 سائقاً من نجوم الفورمولا1 بتجربة سياراتهم للتأقلم مع الحلبة الجديدة في حصتين للتجارب الحرة التي ستستمر لمدة ساعة واحدة (4.30 مساءً و8 مساءً)، وتتصاعد حدة الإثارة يوم السبت مع انتقال سائقي الفورمولا1 إلى المسار مرة أخرى، لخوض حصة التجارب الأخيرة لمدة ساعة واحدة، والتي ستبدأ عندَ الخامسة مساءً، تليها الجولة التأهيلية في الساعة الثامنة مساءً، وستحدد هذه الجولة التي تمتد على مدار ساعة كاملة، الشكل النهائي للحدث الرئيس يوم الأحد، حيث سيتم تصنيف السائقين وفقاً لأسرع توقيت، على أن ينطلق السباق بصورة رسمية في تمام السابعة مساءً من يوم الأحد.

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