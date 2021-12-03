«الإصابة المتكررة».. اكتشاف جديد عن «أوميكرون» يفاقم من مخاوف انتشاره

اكتشف علماء من جمهورية جنوب إفريقيا، أن احتمال الإصابة المتكررة بفيروس كورونا، في حال تم ذلك بسلالة أوميكرون، أعلى بكثير من سلالتي دلتا وبيتا.

وبحسب دراسة أجراها العلماء نشرت على بوابة مطبوعات مسبقة للمقالات العلمية في مجال الطب، فقد رصد العلماء إمكانية أوميكرون بتجنب الرد المناعي المكتسب بعد المرض بكوفيد-19، مع أنه عند انتشار سلالتي دلتا وبيتا لم يسجل عدد كبير من حالات تجنب الرد المناعي.

وبحسب الدراسة، فإن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة أوميكرون أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى، بحسب وكالة فرانس بريس التي أشارت إلى العلماء من جمهورية جنوب إفريقيا.

وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا مؤخرًا، على أنها «مقلقة».

وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغومري، عن قلقه من أن «أوميكرون» قد يصبح خطيرًا جدًا كفيروس «إيبولا»، ومعديًا مثل متحور «دلتا».

وتم الكشف عن الإصابات بالسلالة الجديدة «أوميكرون»، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.

وتم الكشف عن الإصابات بالسلالة الجديدة «أوميكرون»، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.