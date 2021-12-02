“البنك المركزي” يحدد مدداً زمنية جديدة لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية.. ويكشف موعد التطبيق

أعلن البنك المركزي السعودي، أمس الخميس، عن تحديد مدد زمنية أقل لإصدار خطاب إخلاء الطرف وتحويل الحساب والمديونية.
وأوضح البنك عبر إنفوجرافيك نشره بحسابه بموقع “تويتر” المدد المشار إليها كالتالي:
إصدار خطاب إخلاء الطرف:
– يوم عمل واحد: في حال عدم وجود التزامات مالية قائمة ومستحقة.
– 7 أيام عمل: للعميل الحاصل على بطاقة ائتمانية أو بطاقة حسم شهري.
تحويل الحساب البنكي:
– يوم عمل واحد: لتحويل رصيد الحساب من بنك إلى آخر مع إقفال الحساب المحول منه.
تحويل مديونية التمويل الاستهلاكي:
– يوم عمل واحد: لاستكمال النماذج الخاصة بتحويل المديونية.
تحويل مديونية التمويل العقاري:
– 3 أيام عمل: لاستكمال النماذج الخاصة بتحويل المديونية.
– 5 أيام عمل: لإتمام معالجة الطلب من تاريخ تلقي موافقة جهة التمويل الراغبة في شراء المديونية.
وأشار البنك إلى أن القرار يسري تطبيقه بدءًا من اليوم الجمعة، لافتاً إلى أنه يستثنى من القرار: الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية، وكذلك القضايا المنظورة لدى الجهات المختصة.
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