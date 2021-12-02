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«الصحة» توضح خطوات الإقلاع عن التدخين وكيفية تلافي المحفزات

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«الصحة» توضح خطوات الإقلاع عن التدخين وكيفية تلافي المحفزات

«الصحة» توضح خطوات الإقلاع عن التدخين وكيفية تلافي المحفزات
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المناطق_متابعات

جددت وزارة الصحة، التذكير، بست خطوات للإقلاع عن التدخين وطرق تلافي المحفزات المشجعة على التدخين.

 

وأوضحت صحة الرياض عبر تويتر أن الخطوات الست للإقلاع عن التدخين تتضمن: الخروج من المكان والعودة إليه، والتحكم في ذروة التدخين، والانشغال بنشاط آخر، وتحديد موعد للإقلاع وإخبار المقربين به، والاستفادة من المحاولات الفاشلة للإقلاع واعتبارها خطوات نحوه، والحصول على الدعم من الأصدقاء والمؤسسات المتخصصة.

 

وحول محفزات التدخين، بينت صحة الرياض أنها تتضمن سبع محفزات هي: شرب القهوة، والتدخين في أماكن العمل، وأعراض الانسحاب في فترة الإقلاع، والمشاعر القوية، والوجود مع أصدقاء مدخنين، وفترات الانتظار الطويلة ومشاهدة الأفلام، والمناسبات العامة.

 

وأضافت أن كيفية التعامل مع محفزات التدخين، تشمل التالي: استبدال الدخان بأشياء أخرى كالمسواك والمسبحة، واستشارة المختصين والأطباء لتجنب الأعراض الانسحابية، والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية المحفزة للتدخين، واستخدام المكسرات والوجبات الخفيفة أثناء المشاهدة والانتظار.

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