فورمولا1 جدة.. تنظيم استثنائي وأجواء مثيرة تُلهب حماس المتنافسين والجمهور

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إلى ضفاف البحر الأحمر وتحديدا عروسه المتلألئة «جدة»، تتجه أنظار عشاق السباقات الرياضية لا سيما سباقات الفورمولا1 اليوم.

وتشهد محافظة جدة، انطلاق الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021م، التي تقام في المملكة على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 وحتى 5 من شهر ديسمبر الجاري.

ويندرج السباق المرتقب تحت برنامج “جودة الحياة”، ويعد واحداً من أصعب مواسم سباقات الفورمولا 1 بمشاركة أبرز أبطال العالم.

وستبدأ الفعاليات بعد ظهر اليوم الجمعة 3 ديسمبر، حيث سيقوم 20 سائقاً من نجوم الفورمولا1 بتجربة سياراتهم للتأقلم مع الحلبة الجديدة في حصتين للتجارب الحرة التي ستستمر لمدة ساعة واحدة (4.30 مساءً و8 مساءً).

وتتصاعد حدة الإثارة يوم السبت مع انتقال سائقي الفورمولا1 إلى المسار مرة أخرى، لخوض حصة التجارب الأخيرة لمدة ساعة واحدة، والتي ستبدأ عندَ الخامسة مساءً.

يلي ذلك الجولة التأهيلية في الساعة الثامنة مساءً، والتي تمتد على مدار ساعة كاملة، وستحدد الشكل النهائي للحدث الرئيس يوم الأحد، حيث سيتم تصنيف السائقين وفقاً لأسرع توقيت، على أن ينطلق السباق بصورة رسمية في تمام السابعة مساءً من يوم الأحد.

وشرع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في استقبال المشاركين في الحدث الأضخم لعالم سباقات السرعة، وتزيين المطار باللوحات الترحيبية وبسيارات الفورمولا.

وتوافد الكثيرون إلى حلبة كورنيش جدة، لمشاهدة أفضل السائقين في العالم

وتحتضن الحلبة الجولة قبل الأخيرة لأحد أصعب مواسم “فورمولا “، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول ماكس فيرشتابن.

وتقع الحلبة في منطقة كورنيش جدة الخلاب على ساحل البحر الأحمر، وعلى بعد نحو 12 كيلومترا شمال وسط مدينة جدة، والتي ستكون واحدة من أكثر الأماكن الاستثنائية لسباق “فورمولا 1″، مع الخلفية الساحلية الخلابة التي تؤطر حماس السباق على المسار.

وتمتد حلبة كورنيش جدة على مسافة 6.175 كيلومتر، وتتضمن 27 منعطفا، ما يجعلها أطول وأسرع حلبة شوارع في بطولة العالم لسباقات “فورمولا 1″، ويبلغ متوسط السرعة المتوقع ما يربو على 250 كيلومتراً في الساعة في اللفة الواحدة، لتكون إضافة فريدة ومميزة إلى أقوى سلسلة سباقات في العالم.