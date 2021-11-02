«الربيعان» يكشف أكثر مواسم «الوسم» جفافًا.. العام الحالي من أشدها

المناطق_الرياض

قال مؤرخ المناخ، صالح الربيعان، إن «الوسم» في العام الحالي 1443 هـ، يعد من أكثر مواسم الوسم جفافًا خلال العقود الماضية.

وأوضح الربيعان –عبر تويتر- أن المواسم الجافة التي حدثت في موسم «الوسم» البالغ عدد أيامه 52 يوما، هي 1395 هـ، و1396 هـ، وجاء بموسمي المربعانية والشبط، ربيع وخيرات.

وكذلك عام 1404 هـ و1409 هـ وسنة حرب الخليج 1411 هـ، وجاء بموسمي المربعانية والشبط، ربيع وسيول وخيرات. وأيضا أعوام 1419 هـ و1420هـ و1428هـ و1443هـ.

وأضاف الربيعان، أن أشد هذه الوسوم من حيث الجفاف كانت في أعوام 1409هـ و1411هـ وموسمنا هذا 1443 هـ.

يُشار إلى أن موسم «الوسم» يبدأ في بدايات أكتوبر وحتى بدايات ديسمبر، ومدته 52 يومًا، وأطلق عليه هذا الاسم لأنه «يسم الأرض بالخضرة والنبات»، ‏وإذا تتابع فيه المطر، يعقبه ربيع مميز ويظهر الفقع (الكمأة).

وأطلق عليه العرب اسم «عواء البرد» لأنه يأتي بالبرد، ويعتبر من أفضل أوقات نزول المطر، ويعقب الوسم موسم المربعانية ومدته 39 أو 40 يومًا ،والذي بدأ أول أيامه اليوم الجمعة.