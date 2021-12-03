صدور المؤشرات العقارية المقارنة للربع الثاني والثالث لعام 2021

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أعلنت اللجنة المشتركة لمنصة المؤشرات العقارية، اليوم، المؤشرات العقارية المقارنة للربع الثاني والثالث من العام 2021.

وأوضحت اللجنة عبر منصتها الإلكترونية 96 مؤشرًا عقاريًا سعريًا وغير سعريًا ، منها متوسط سعر بيع المتر المربع، ونسبة التغير في متوسط سعر بيع المتر المربع، وإجمالي قيمة صفقات البيع، ومتوسط قيمة صفقات البيع.

كما بينت المنصة متوسط سعر إيجار الشقق حسب عدد الغرف، ونسبة التغير في متوسط سعر إيجار الشقق حسب عدد الغرف، ومتوسط سعر إيجار الفلل، نسبة التغير في متوسط سعر إيجار الفلل، ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات التجارية، موضحة جداول مقارنة متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية في عدد من أحياء مدن المملكة على الرابط التالي هنا