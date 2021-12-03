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تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات الجمعة.. الجرام يبدأ بـ124.52 ريال

تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات الجمعة.. الجرام يبدأ بـ124.52 ريال
https://almnatiq.net/?p=1077755
المناطق_الرياض

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة، بالتزامن مع انخفاض المعدن الأصفر بالبورصات العالمية؛ حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، إلى نحو 213.47 ريال (56.91 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) بتعاملات الجمعة في السعودية، إلى نحو 186.79 ريال (49.79 دولار)

 

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في باكورة تعاملات اليوم الجمعة في السعودية، إلى نحو 160.10 ريال (42.68 دولار).

 

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الجمعة، فقد هبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 124.52 ريال (33.20 دولار).

 

وسجل سعر أوقية «أونصة» الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، انخفاضًا إلى نحو 6639 ريالًا (1770 دولارًا).

 

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، نحو 1494 ريالًا (398.36 دولار).

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