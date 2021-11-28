نقص هذا الفيتامين يرتبط بمرض السكري.. تعرف عليه

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مرض السكري هو حالة طبية خطيرة تكون فيها مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة للغاية، يمكن أن يسهم نقص الفيتامينات أيضًا في حدوث هذه الحالة، وفقًا للعديد من الدراسات.

ويتراكم فيتامين د، المعروف غالبًا باسم «فيتامين أشعة الشمس»، عند تعرض الجلد لأشعة الشمس، كما يوجد أيضًا في الأطعمة المختلفة، ربطت العديد من الدراسات نقص فيتامين د بمرض السكري.

وتلاحظ منظمة السكري في المملكة المتحدة أنه يعتقد أن فيتامين «د» يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين – الهرمون المسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم وبالتالي يقلل من مخاطر مقاومة الأنسولين، والتي غالبًا ما تكون مقدمة لمرض السكري من النوع 2.

وتفترض صحة الجسم أن المستوى الصحيح لفيتامين د يختلف من شخص لآخر، حسب موقع «ميديك فوروم»، والطريقة الوحيدة للتأكد من أن مستوى فيتامين «د» لديك في المستوى المناسب هو إجراء فحص دم لـ 25 هيدروكسي فيتامين د أو 25 (أوه) د. من الناحية المثالية، يجب أن يكون مستوى 25 OH D في الدم 60 نانوجرام / ملي أو أعلى.

كما يلعب فيتامين د دورًا في الحفاظ على إفراز الأنسولين بشكل طبيعي، ويقلل فيتامين د من الالتهابات، وهي العملية الرئيسة التي تسبب مقاومة الأنسولين.

وعندما ينقص فيتامين د، تبدأ العديد من العمليات في الجسم في الانخفاض، وهذا يخلق الأساس لحدوث أمراض مثل مرض السكري.