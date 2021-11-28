احدث الأخبار

عبدالعزيز بن سعد: حائل تسعد باستقبال أبطال الراليات من أقطار العالم
أبرز المواد
 إمام المسجد النبوي: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس
أبرز المواد
 نقص هذا الفيتامين يرتبط بمرض السكري.. تعرف عليه
أبرز المواد
 «خروج من الباب الصغير».. ننشر نص استقالة قرداحي من الحكومة اللبنانية
أبرز المواد
 تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات الجمعة.. الجرام يبدأ بـ124.52 ريال
أبرز المواد
 برنامج الغذاء العالمي: المملكة ساهمت باستقرار حالة الأمن الغذائي في اليمن.. وأنقذت موقفنا تجاه اللاجئين السوريين في الأردن
أبرز المواد
 النفط يرتفع أكثر من دولارين إلي 71.92دولار للبرميل
الاقتصاد
 صدور المؤشرات العقارية المقارنة للربع الثاني والثالث لعام 2021
الاقتصاد
 «الربيعان» يكشف أكثر مواسم «الوسم» جفافًا.. العام الحالي من أشدها
أبرز المواد
 فورمولا1 جدة.. تنظيم استثنائي وأجواء مثيرة تُلهب حماس المتنافسين والجمهور
أبرز المواد
 التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوياته في 3 أعوام مع تهاوي الليرة
الاقتصاد
 «الصحة» توضح خطوات الإقلاع عن التدخين وكيفية تلافي المحفزات
أبرز المواد
عبدالعزيز بن سعد: حائل تسعد باستقبال أبطال الراليات من أقطار العالم

عبدالعزيز بن سعد: حائل تسعد باستقبال أبطال الراليات من أقطار العالم

أبرز المواد
إمام المسجد النبوي: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس

إمام المسجد النبوي: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس

أبرز المواد
نقص هذا الفيتامين يرتبط بمرض السكري.. تعرف عليه

نقص هذا الفيتامين يرتبط بمرض السكري.. تعرف عليه

أبرز المواد
«خروج من الباب الصغير».. ننشر نص استقالة قرداحي من الحكومة اللبنانية

«خروج من الباب الصغير».. ننشر نص استقالة قرداحي من الحكومة اللبنانية

أبرز المواد

نقص هذا الفيتامين يرتبط بمرض السكري.. تعرف عليه

نقص هذا الفيتامين يرتبط بمرض السكري.. تعرف عليه
https://almnatiq.net/?p=1077761
المناطق_الرياض

مرض السكري هو حالة طبية خطيرة تكون فيها مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة للغاية، يمكن أن يسهم نقص الفيتامينات أيضًا في حدوث هذه الحالة، وفقًا للعديد من الدراسات.

 

ويتراكم فيتامين د، المعروف غالبًا باسم «فيتامين أشعة الشمس»، عند تعرض الجلد لأشعة الشمس، كما يوجد أيضًا في الأطعمة المختلفة، ربطت العديد من الدراسات نقص فيتامين د بمرض السكري.

 

وتلاحظ منظمة السكري في المملكة المتحدة أنه يعتقد أن فيتامين «د» يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين – الهرمون المسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم وبالتالي يقلل من مخاطر مقاومة الأنسولين، والتي غالبًا ما تكون مقدمة لمرض السكري من النوع 2.

 

وتفترض صحة الجسم أن المستوى الصحيح لفيتامين د يختلف من شخص لآخر، حسب موقع «ميديك فوروم»، والطريقة الوحيدة للتأكد من أن مستوى فيتامين «د» لديك في المستوى المناسب هو إجراء فحص دم لـ 25 هيدروكسي فيتامين د أو 25 (أوه) د. من الناحية المثالية، يجب أن يكون مستوى 25 OH D في الدم 60 نانوجرام / ملي أو أعلى.

 

كما يلعب فيتامين د دورًا في الحفاظ على إفراز الأنسولين بشكل طبيعي، ويقلل فيتامين د من الالتهابات، وهي العملية الرئيسة التي تسبب مقاومة الأنسولين.

 

وعندما ينقص فيتامين د، تبدأ العديد من العمليات في الجسم في الانخفاض، وهذا يخلق الأساس لحدوث أمراض مثل مرض السكري.

روابط ذات صلة

فعاليات ترفيهية لأطفال مرضى السكري في المدينة المنورة بمناسبة اليوم العالمي للسكري

فعاليات ترفيهية لأطفال مرضى السكري في المدينة المنورة بمناسبة اليوم العالمي للسكري
ممارسة الرياضة خلال الصيام.. حل مثالي لمقاومة الأمراض

ممارسة الرياضة خلال الصيام.. حل مثالي لمقاومة الأمراض
دراسة طبية: إذا شعرت بهذه الأعراض توقف فوراً عن تناول فيتامين “د”

دراسة طبية: إذا شعرت بهذه الأعراض توقف فوراً عن تناول فيتامين “د”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*