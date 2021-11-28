احدث الأخبار

عبدالعزيز بن سعد: حائل تسعد باستقبال أبطال الراليات من أقطار العالم
أبرز المواد
 إمام المسجد النبوي: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس
أبرز المواد
 نقص هذا الفيتامين يرتبط بمرض السكري.. تعرف عليه
أبرز المواد
 «خروج من الباب الصغير».. ننشر نص استقالة قرداحي من الحكومة اللبنانية
أبرز المواد
 تراجع أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات الجمعة.. الجرام يبدأ بـ124.52 ريال
أبرز المواد
 برنامج الغذاء العالمي: المملكة ساهمت باستقرار حالة الأمن الغذائي في اليمن.. وأنقذت موقفنا تجاه اللاجئين السوريين في الأردن
أبرز المواد
 النفط يرتفع أكثر من دولارين إلي 71.92دولار للبرميل
الاقتصاد
 صدور المؤشرات العقارية المقارنة للربع الثاني والثالث لعام 2021
الاقتصاد
 «الربيعان» يكشف أكثر مواسم «الوسم» جفافًا.. العام الحالي من أشدها
أبرز المواد
 فورمولا1 جدة.. تنظيم استثنائي وأجواء مثيرة تُلهب حماس المتنافسين والجمهور
أبرز المواد
 التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوياته في 3 أعوام مع تهاوي الليرة
الاقتصاد
 «الصحة» توضح خطوات الإقلاع عن التدخين وكيفية تلافي المحفزات
أبرز المواد
عبدالعزيز بن سعد: حائل تسعد باستقبال أبطال الراليات من أقطار العالم

عبدالعزيز بن سعد: حائل تسعد باستقبال أبطال الراليات من أقطار العالم

أبرز المواد
إمام المسجد النبوي: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس

إمام المسجد النبوي: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس

أبرز المواد
نقص هذا الفيتامين يرتبط بمرض السكري.. تعرف عليه

نقص هذا الفيتامين يرتبط بمرض السكري.. تعرف عليه

أبرز المواد
«خروج من الباب الصغير».. ننشر نص استقالة قرداحي من الحكومة اللبنانية

«خروج من الباب الصغير».. ننشر نص استقالة قرداحي من الحكومة اللبنانية

أبرز المواد

عبدالعزيز بن سعد: حائل تسعد باستقبال أبطال الراليات من أقطار العالم

عبدالعزيز بن سعد: حائل تسعد باستقبال أبطال الراليات من أقطار العالم
https://almnatiq.net/?p=1077772
المناطق_حائل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على أن المملكة تسعد باستضافة أبطال الراليات من مختلف دول العالم في صحراء منطقة حائل، للمشاركة في “رالي حائل تويوتا الدولي 2021″، مشيداً سموه بالدعم الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو لي عهده الأمين -حفظهما الله- للفعاليات الرياضية بشكل عام، متطلعاً إلى تكرار النجاحات التي تحققت الأعوام الماضية بجهود ودعم شباب الوطن من منظمي رالي حائل الدولي ولجانه التنظيمية الذين يبرهنون على نجاح المملكة في استضافة المناسبات الدولية، وترجمة النجاح بتنظيم 16 نسخة سابقة للرالي.

 

ونوه سمو أمير حائل بجهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وجهود صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في نجاح تنظيم رالي حائل الدولي، معرباً عن شكره للجميع وللجنة المنظمة للرالي.

 

وأكد سموه على أن هذا الحدث الرياضي العالمي سيكون له تأثير اقتصادي وحراك اجتماعي بالغ الأثر على المنطقة لاسيما أن حائل ستستقبل فرقاً من أبطال الراليات ومحبي رياضة السيارات والدراجات النارية من مختلف أقطار العالم. ورحب سموه بكافة ضيوف المنطقة متمنياً لهم قضاء أوقات ممتعة في أرجاء منطقة حائل، والاطلاع على كنوزها الأثرية والتراثية وموروثها الثقافي والإبداعي في مختلف المجالات

روابط ذات صلة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في (13) موقعاً حول المملكة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في (13) موقعاً حول المملكة
“الأرصاد”: سحب رعدية على منطقة حائل

“الأرصاد”: سحب رعدية على منطقة حائل
أمير حائل يستقبل قائد قوات الطوارئ الخاصة

أمير حائل يستقبل قائد قوات الطوارئ الخاصة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*