عبدالعزيز بن سعد: حائل تسعد باستقبال أبطال الراليات من أقطار العالم

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على أن المملكة تسعد باستضافة أبطال الراليات من مختلف دول العالم في صحراء منطقة حائل، للمشاركة في “رالي حائل تويوتا الدولي 2021″، مشيداً سموه بالدعم الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو لي عهده الأمين -حفظهما الله- للفعاليات الرياضية بشكل عام، متطلعاً إلى تكرار النجاحات التي تحققت الأعوام الماضية بجهود ودعم شباب الوطن من منظمي رالي حائل الدولي ولجانه التنظيمية الذين يبرهنون على نجاح المملكة في استضافة المناسبات الدولية، وترجمة النجاح بتنظيم 16 نسخة سابقة للرالي.

ونوه سمو أمير حائل بجهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وجهود صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في نجاح تنظيم رالي حائل الدولي، معرباً عن شكره للجميع وللجنة المنظمة للرالي.

وأكد سموه على أن هذا الحدث الرياضي العالمي سيكون له تأثير اقتصادي وحراك اجتماعي بالغ الأثر على المنطقة لاسيما أن حائل ستستقبل فرقاً من أبطال الراليات ومحبي رياضة السيارات والدراجات النارية من مختلف أقطار العالم. ورحب سموه بكافة ضيوف المنطقة متمنياً لهم قضاء أوقات ممتعة في أرجاء منطقة حائل، والاطلاع على كنوزها الأثرية والتراثية وموروثها الثقافي والإبداعي في مختلف المجالات