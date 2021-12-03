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وزير الصحة يرأس اجتماع اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

وزير الصحة يرأس اجتماع اللجنة المعنية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا
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المناطق_واس

عقدت اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة اجتماعها الثالث والثمانون بعد المئتين برئاسة معالي وزير الصحة الأستاذ / فهد الجلاجل ، وعضوية 25 جهة حكومية لمتابعة كافة مستجدات الوضع لجائحة فيروس كورونا كوفيد COVID-19 وجهود كافة الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة و تطبيق الإجراءات الاحترازية و البروتوكولات الوقائية للتصدي للجائحة والحد من انتشار الفيروس.

 

وجرى خلال الاجتماع مراجعة المستجدات وتقييم الوضع الراهن بشأن السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) “Omicron” و أعمال التقصي وإجراءات فحص التسلسل الجيني.

 

وأكدت اللجنة على ضرورة تكثيف جميع الجهود من كافة الجهات للتعامل مع مستجدات الوضع الوبائي، و الإشراف على التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الوقائية المعتمدة.

 

كما أكدت اللجنة ضرورة مسارعة كافة أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من خارج المملكة بالتعليمات المتعلقة بالحجر الصحي واجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس في مواعيدها وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع.

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