غرفة جازان تنظم ورشة عمل بعنوان “تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية”

نظمت غرفة جازان ممثلة بإدارة التدريب والتوطين أمس عبر الاتصال المرئي ، ورشة عمل بعنوان “تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية”، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .

واستهدفت الورشة التعريف بنوع التعديل ونطاقه، والآلية الجديدة، وبيان تطبيق هذه الآلية التي تأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل، بالإضافة إلى تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تُحفز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمدى الطويل، و توفير ملاءة مالية أفضل للقطاع .

واستعرضت ورشة العمل جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وحرصها على ضمان التزام بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية، حيث تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورش التعريفية لقطاع الأعمال لإيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بالتعديل والأهداف المرجوّة منه.