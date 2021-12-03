أمين منطقة حائل يعقد لقاء ريادة الأعمال مع مديري وممثلي القطاعات الحكومية بالمنطقة

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عقد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي بمقر الغرفة التجارية أمس لقاء ريادة الأعمال مع مديري وممثلي القطاعات الحكومية بالمنطقة، وذلك لبحث سبل التعاون وتسهيل إجراءات شباب وشابات المنطقة الرياديين.

وبين المهندس الزايدي أن اللقاء يهدف لتحريك العجلة التنموية في الأنشطة الاستثمارية لرواد الأعمال المتوسطة والصغير وتذليل كافة العقبات امام رواد الأعمال بمنطقة حائل ودعمهم في مشاريعهم التنموية.

وأكد أن الأمانة تدعو كافة المستثمرين بتقيد بمبادرة “الامتثال ” التي تعمل على تطبيق الامتثال الكامل لديوان المنظومة والوكالات والأمانات والبلديات بالسياسات والإجراءات والأنظمة واللوائح والتعاميم التي تحكم عمل المنظومة والجهات التابعة لها، وتفعيل آليات استمرار تطبيقها حسب الأصول المهنية المتبعة في عمليات المراقبة والتفتيش.

وأشار إلى أن استخراج الرخص لمزاولة النشاط أصبحت فورية من خلال تقديم هذه الخدمات عبر بوابة “بلدي” بهدف تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة من الأمانة وبلديات المنطقة، وتفعيل دور المستفيدين كشركاء فاعلين، وتحسين مستوى رضاهم وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي .