الشباب سبب 60% من الحوادث المرورية في المنطقة الشرقية

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أظهرت الدراسات التي أجريت مؤخرا في المملكة، حول الحوادث المرورية، أن الحوادث تتعلق عادة بـ3 عناصر هامة وهي الطريق، والمركبة، وقائد المركبة.

وأثبتت الدراسات أن 94% من الحوادث ترجع أسبابها إلى قائد المركبة بينما تتوزع الـ6% الباقية بين المركبة والطريق.

وقد تمكنت لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية من خلال مراكز المراقبة والمتابعة لديها، من التعرف على المواقع التي تزداد فيها الحوادث المرورية والتي تسمى بـ”النقاط السوداء”، حيث يتم من خلال البحوث والدراسات معرفة أسباب زيادة الحوادث المرورية في تلك القاط.

وأشارت الدراسات إلى أن 60% من الحوادث المرورية بالمنطقة الشرقية تكون من الشباب، حيث تسعى اللجنة لرفع مستوى الثقافة حول السلامة المرورية لدى الشباب حتى لا يكونوا عرضة للحوادث.

وقد تراجعت نسبة الحوادث بالمنطقة الشرقية بنسبة 26%، أما الوفيات والإصابات المتعددة فقد تراجعت بنسبة 29% وذلك بسبب جهود اللجنة في متابعة أسباب الحوادث ودورها بزيادة الوعي لدى قائدي المركبات حول السلامة المرورية.