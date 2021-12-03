“التعليم” تكشف عن مشروع “الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية”

المناطق_الرياض

كشفت وزارة التعليم عن الإطار العام لمشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية وشروط الترشيح لبرامج الدبلوم العالي في المرحلة الأولى التي ستبدأ اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الوزارة نحو تحقيق الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية في جميع مراحل التعليم العام في تخصصات الدراسات الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وإتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات للتدريس في تخصصات أخرى عبر مجموعة من برامج الدبلوم العالي.

ويمكن ترشيح المنسوبين عبر الخدمة الذاتية في نظام فارس وفق الإجراءات والخطط الزمنية المرفقة.

ويتمثل الهدف العام في الخطة في الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية وتطوير المعلمين والمعلمات في جميع مراحل التعليم العام وإتاحة الفرصة لهم للتدريس في تخصصات أخرى

كما كشفت الوزارة عن الأهداف التفصيلية للخطة، وهي:

1-المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 م بإعداد الكوادر المؤهلة لتدريس تخصصات مستهدفة بما يتوافق مع متطلبات الميدان التعليمي.

2-اكساب المعلمين والمعلمات المهارات والمعارف اللازمة التي تؤهلهم للتدريس في تخصصاتهم الجديدة مع الإبقاء والمحافظة على تميزهم في تخصصاتهم السابقة.

3-رفع جودة التعليم ومخرجاته من خلال تمكين المعلمين والمعلمات معرفيا ومهنيا في تخصصات جديدة تخدم جميع مراحل التعليم العام.

وحول الفئة المستهدفة (نطاق التطبيق في المرحلة الأولى)، قالت الوزارة إنهم معلمو ومعلمات الدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية؛ وبعد إتمام البرنامج يتم تصنيفهم في تخصصين.

كما أوضحت الجامعات المنفذة وهي جميع الجامعات الحكومية في المناطق والمحافظات التعليمية ، على أن تتولى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث الإشراف على ترشيح المتقدمين للالتحاق بالبرامج لمن انطبقت عليهم الشروط، علما أن البرامج مجانية ويتم تنفيذها في الفترة المسائية (مدمج) ولا تتطلب تفرغا كليا أو جزئيا.

وبينت الوزارة شروط القبول العامة للالتحاق بالبرامج، وهي:

1-الحصول على درجة البكالوريوس كحد أدنى.

2-أن يكون المؤهل مسجلا بمركز المعلومات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3-أن يكون المتقدم أحد شاغلي الوظائف التعليمية في تخصصات الدراسات الإسلامية أو اللغة العربية أو الدراسات الاجتماعية.

وبينت الوزارة أن الإجراءات التنفيذية في الإدارات التعليمية تتمثل في:

1-الإعلان عن التعميم والإجراءات المنظمة للبرامج في جميع مدارس التعليم العام.

2-تكليف اللجنة التنفيذية المشكلة بالإدارات التعليمية المشار إليها في التعميم.

3-رفع أسماء المرشحين في البرامج للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث عبر نظام فارس.

4-متابعة رفع الطلب عن طريق نظام فارس ومساندة المتقدمين في حال وجود مشکلات تقنية في النظام وذلك بالتواصل مع الدعم الفني لحل المشكلة.

5-متابعة مباشرة المرشحين في البرامج عبر رفع الطلب والجدول الزمني الشروط للبرامج لمدة خمسة أيام من تاريخ صدور التعميم.

كما اختتمت الوزارة تعميمها مبينة أن مزايا الحصول على البرنامج هي اعتماد شهادة البرامج كدبلوم عالي وتسجيله في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمنح الأولوية لمجتازي البرامج للقبول في الماجستير التنفيذي، واحتساب الساعات المجتازة، واحتساب نقاط شهادة البرامج ضمن نقاط المفاضلة في شروط الترقية من معلم إلى معلم ممارس بما يتوافق مع لائحة الوظائف التعليمية.

كما أكدت أن المزايا تشمل زيادة فرص الملتحقين بالبرامج في حركة نقل شاغلي الوظائف التعليمية، واحتساب ساعات البرامج ضمن نقاط التطوير المهني التعليمي للترقية (تحتسب 75 نقطة لبرامج الفصل الدراسي الواحد، و150 نقطة لبرامج الفصلين الدراسيين)، واحتساب البرنامج ضمن عناصر المفاضلة في التقديم على برامج الإيفاد والابتعاث والبرامج النوعية.