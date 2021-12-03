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مسؤول بنظام الملالي يعترف بتبعية «حزب الله» و«الحوثي» و«الجهاد» و«حماس» لإيران

مسؤول بنظام الملالي يعترف بتبعية «حزب الله» و«الحوثي» و«الجهاد» و«حماس» لإيران

أبرز المواد

مسؤول بنظام الملالي يعترف بتبعية «حزب الله» و«الحوثي» و«الجهاد» و«حماس» لإيران

مسؤول بنظام الملالي يعترف بتبعية «حزب الله» و«الحوثي» و«الجهاد» و«حماس» لإيران
https://almnatiq.net/?p=1077837

المناطق_خاص

أمام حشد كبير من أفراد النظام الإيراني، أقر مسؤول كبير تابع للملالي بتبعية جميع المليشيات الإرهابية بالمنطقة لإيران، وبمسؤولية طهران عن الهجمات الإرهابية التي تستهدف المملكة.

ووفقا للفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، فإن المسؤول البارز بنظام الملالي قال إن مليشيا الحشد الشعبي بالعراق، وحزب الله بلبنان، والجماعات بسوريا، ومليشيا الحوثي باليمن وحماس والجهاد بفلسطين، جميعهم إيرانيين وموالين لإيران وليس لبلادهم.

وأكد أن إيران هي الجهة المسؤولة عن الهجمات التي تستهدف المملكة والدول العربية.

 

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