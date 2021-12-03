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أمانة جازان تدشن مبادرة الشقيق الأخضر

أمانة جازان تدشن مبادرة الشقيق الأخضر
https://almnatiq.net/?p=1077842
المناطق_جازان

دشنت أمانة منطقة جازان في مركز الشقيق مساء أمس ، مبادرة الشقيق الأخضر،وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

وتستهدف المبادرة التي تستهدف في مرحلتها الأولى زراعة ٣٥٠ شجرة في مركز الشقيق، بهدف زيادة مستوى الغطاء النباتي ومكافحة التلوث وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الحماية والتوازن البيئي وتكوين بيئة صحيّة، وتنمية مستدامة.

ويشارك في المبادرة العديد من الإدارات الحكومية منها البلدية ومركز الإمارة وشرطة الشقيق ووحدة التطوع التابعة للجنة التنمية بالشقيق حيث شملت المبادرة الكورنيش الشمالي ١ والكورنيش الجنوبي وشارع الفن بالشقيق.

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