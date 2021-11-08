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شاهد|| «ترك أمه لسنوات ولم يدفع عنها إيجار السكن».. قصة مؤلمة عن عقوق الوالدين

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شاهد|| «ترك أمه لسنوات ولم يدفع عنها إيجار السكن».. قصة مؤلمة عن عقوق الوالدين

شاهد|| «ترك أمه لسنوات ولم يدفع عنها إيجار السكن».. قصة مؤلمة عن عقوق الوالدين
https://almnatiq.net/?p=1077845

المناطق_خاص

قصة مؤلمة ومعبرة، ذكرها المواطن خالد الخرعان خلال أحد البرامج الفضائية عن تجربة عقوق والدين عايشها.

وذكر الخرعان، أنه كان يمتلك عددا من العقارات التي يؤجرها لبعض المواطنين، وقد تأخر أحد هؤلاء السكان في سداد الإيجار لمدة أكثر من 3 أشهر.

وعندما ذهب للمنزل لمعرفة أسباب تأخره بالسداد، فوجئ بأن بالمنزل سيدة كبيرة تقيم به لوحدها، وعندما ٍسألها عن الإيجار فوجئ بأنها لا تعلم عن تأخر ابنها في السداد كل هذه الفترة، حيث دخلت في موجة من البكاء بسبب غياب ابنها عنها بالسنوات.
وبعد قيامها بسداد مبلغ الإيجار، ناشدته أن يبلغ ابنها برغبتها في لقاءه مرة واحدة.

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