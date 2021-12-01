أمانة الجوف تشرع في إزالة المباني الآيلة للسقوط في صوير

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شرعت أمانة منطقة الجوف في إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط بصوير والمراكز التابعة ضمن نطاق البلدية الإشرافي .

و تأتي الإزالة استمرارا لأعمال التنظيم وإزالة التشوهات ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.

وانتهت الأمانة من المرحلة الأولى والثانية خلال الأسابيع الماضية والتي تضمنت توزيع الإشعارات على المباني الآيلة للسقوط، وفي المرحلة الثانية فصل الخدمات عن المباني المستهدفة تمهيدا لأعمال الإزالة، وبدأت مطلع الأسبوع الجاري في المرحلة الثالثة المتمثلة في إزالة المباني.