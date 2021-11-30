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 بشراكة مع كاوست.. ماكلارين يدخل بأفضلية الأرض في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا ١
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بشراكة مع كاوست.. ماكلارين يدخل بأفضلية الأرض في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا ١

بشراكة مع كاوست.. ماكلارين يدخل بأفضلية الأرض في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا ١
https://almnatiq.net/?p=1077873
المناطق_واس

تدخل  جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» في  شراكة فريدة من نوعها مع أحد وأهم الفرق العريقة في سباقات الفورملا1 في العالم، حيث تساهم  بكامل خبراتها التقنية في إعادة فريق مكلارين وإيصاله لمنصات التتويج في حلبات سباق الجائزة الكبرى لـ “الفورمولا 1”.

وسيدخل فريق مكلارين بأفضلية الأرض عندما تصطف الفرق العشرة اليوم على حلبة كورنيش جدة  الحلبة الأسرع ما بين حلبات  الشوارع لسباقات «الفورمولا 1»، للمشاركة في سباق جائزة السعودية الكبرى لـ«الفورمولا 1» لإجراء  التجارب الأولية.

وفريق ماكلارين مسيرة حافلة من النجاحات  منذ دخوله البطولة عام ّ 1966 وفوزه بالمركز الأول، حيث أسهم البريطاني بروس ماكلارين خلال العقود الخمسة . 8 بطولات العالم للفورمولا1.

وقاد للفريق عدد كبير من السائقين التاريخيين في البطولة مثل الأسطورة آيرتون سينا، إيمرسون فيتيبالدي، ميكا هاكينن، ولويس هاميلتون وغيرهم، وتعد “ماكلارين” إحدى  أكثر العلامات  التجارية المتطورة  تقنياً في العالم. بالإضافة إلى التزامها طويل الأمد في المشاركة في سباقات الفورمولا.

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