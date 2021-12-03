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أبرز جهود وزارة الداخلية في أسبوع (فيديو)

أبرز جهود وزارة الداخلية في أسبوع (فيديو)
https://almnatiq.net/?p=1077877
المناطق ـ متابعات

نشر الحساب الرسمي لـ وزارة الداخلية، عبر تويتر أبرز أخبار الوزارة  خلال الفترة من 22 وحتى 28 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2021م.

 

وكان الخبر الأبرز، متعلقا بـ تعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول والمغادرة إليها، وشملت: “جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر”.

 

كما أبرز الفيديو جهود المديرية العامة لـ مكافحة المخدرات، في إحباط مخطط إجرامي لتهريب 30 مليون قرص إمفيتامين  المخدر إلى المملكة.

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